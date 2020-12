Para o ano que vem, são 21 opções divididas em especializações e MBA's; entre as novidades estão Ciências Criminais e Forenses e Engenharia de Dados

publicado em 01/12/2020

Para 2021, a Pós-Graduação Unifev, está lançando diferentes cursos nas modalidades On-line (aulas ao vivo) e Híbrida (aulas presenciais e EAD). Entre as novidades, estão as especializações em Ciências Criminais e Forenses; Direito Notarial e Registral; Engenharia de Dados; Nutrição e Cuidados Para Pets; e Orçamento e Planejamento de Obras.

Ao todo, são 21 opções, divididas em especializações lato sensu e MBA’s (cursos voltados para a área de Gestão). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site: www.unifev.edu.br/posgraduacao

Desta vez, o grande diferencial são as modalidades flexíveis e mensalidades com valores mais competitivos. De acordo com a coordenadora do setor de Pós-Graduação, Profa. Ma. Edilene Simioli, a Unifev abraçou essa nova vertente do mercado educacional, que são cursos oferecidos de forma remota.

“Nas ofertas do próximo semestre, o pós-graduando poderá escolher o método de estudo que mais se encaixa com suas necessidades e rotina: há opções somente com aulas on-line (ao vivo) e com aulas presenciais e a distância. Além disso, grande parte dos cursos tem duração de 1 ano, ótima opção para quem deseja se especializar numa Instituição de qualidade e de forma rápida”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999 – ramal 904 e no e-mail: poscomercial@fev.edu.br.



Confira, abaixo, os cursos disponíveis:



MBA:

- Gestão Estratégica de Pessoas e Desenvolvimento Humano;

- Gestão Financeira e Controladoria;

- Gestão Estratégica de Projetos;

- Gestão Estratégica da Produção e Qualidade;

- Gestão de Negócios.





Especialização:

- Ciências Criminais e Forenses (NOVO);

- Comunicação Corporativa;

- Design de Interiores;

- Direito e Processo do Trabalho;

- Direito Notarial e Registral (NOVO);

- Enfermagem de Urgência e Emergência;

- Engenharia de Dados (NOVO);

- Engenharia de Estruturas;

- Engenharia de Segurança do Trabalho;

- Estética;

- Gerontologia;

- Nutrição e Cuidados Para Pets (NOVO);

- Orçamento e Planejamento de Obras (NOVO);

- Psicanálise Clínica;

- Psicologia Organizacional e do Trabalho;

- Saúde Mental e Atenção Psicossocial.