Parte da madeira que sustenta o fio no poste está com a madeira quebrada e comprometida há algumas semanas

publicado em 09/12/2020

Moradores têm medo do que o pior aconteça com a pouca segurança que a madeira quebrada e comprometida do poste passa (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Com a chegada da época de chuvas e ventanias, moradores da rua Dos Ypês, no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga, denunciam o perigo de rompimento de um fio de alta tensão no local. No alto do número 4033, o poste que sustenta esse emaranhado de fios está com a madeira comprometida e um pedaço quebrado.

Segundo o morador Sebastião Ianes, que mora de fronte ao poste, nas últimas chuvas, um dos pedaços da madeira que sustenta o fio de alta tensão se rompeu, o que chegou a pegar fogo e provocar a interrupção do fornecimento de energia por horas. Depois disso houve o reestabelecimento, porém apenas um pedaço de madeira sustenta toda a estabilização do fio.

O morador entrou em contato com a Prefeitura e a Defesa Civil do município, mas não obteve retorno e nenhum tipo de avaliação foi feita no local. Depois, falou com a Elektro que chegou a fazer uma ponderação do problema, mas segundo ele, depois disso não deram mais satisfações.

“Eles disseram, quando vieram aqui, que não tinham a peça para realizar a troca. Mas quando esses fios caírem e se Deus me livre acertar alguém, aí a peça aparece. Isso tem que ser feito antes de acontecer alguma coisa”, relatou Sebastião.

O que mais gera indignaçãonas famílias que moram ao redor é a questão de que há alguns meses um poste ao lado do que está com problemas, já foi trocado e foi substituída a madeira por concreto. “Isso é muito perigoso, aquele poste ali já foi trocado e hoje o que sustenta é feito de concreto e porque eles não podem mudar esse também?”, disse ele.

Outro lado