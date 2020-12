O sorteio aconteceu nesse último domingo (13), sendo o mais alto valor que corria no título de capitalização

publicado em 14/12/2020

O morador do bairro Palmeiras II, em Votuporanga, Alício Alves de Souza, ganhou neste último domingo (13) meio milhão de reais no sorteio do título de capitalização, Saúde Cap, de Rio Preto e região.