Vereador voltou ao Legislativo, por decisão do TJ, depois de uma sessão afastado por determinação da Mesa Diretora da Casa

publicado em 08/12/2020

Hery voltou à Câmara Municipal afiado e mirou seu desafeto Dr. Ali na Tribuna (Foto: A Cidade )

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brPor decisão do Tribunal de Justiça, o vereador Hery Kattwinkel (PTB) voltou ontem para Câmara Municipal, depois de ficar fora do Legislativo por uma semana, após determinação da Mesa Diretora da Casa. E o edil retornou afiado. Em um discurso de pouco mais de 20 minutos ele despejou críticas em Dr. Ali (MDB), que na sessão anterior tinha feito o mesmo com ele.O parlamentar iniciou suas falas explicando como ocorreu seu afastamento, que ele considera ilegal, e já partiu para cima de seu desafeto que teria dito que 80% de seu trabalho foi cassar o Hery. “Isso só mostra o quanto ele é incompetente, pois já voltei da primeira vez, agora voltei da segunda e se voltar da terceira já posso pedir música no Fantástico”, ironizou o vereador.Mas não parou por aí. Kattwinkel elevou o tom dizendo que Ali (que é delegado aposentado) não tem conhecimento jurídico, que era para ele voltar a estudar, e que não respeitava o colega de Legislativo.“Me ligaram dizendo que o Dr.Ali estava descendo o pau em mim aí eu pensei ‘Ali, quem é Ali? Ah, o de 300 votos, sei. E eu só vou respeitar, vereador Dr. Ali, o dia que vossa excelência cumprir a sua promessa de andar de tanguinha pela rua Amazonas, aí vossa excelência terá o meu respeito, pois até então vossa excelência é uma pessoa que promete e não cumpre e não tem hombridade de fazer o que o senhor falou. Homem que é homem não tem a obrigação de prometer nada, mas quando promete tem a obrigação de cumprir”, completou.Dr. Ali não deixou barato e também foi à Tribuna para rechaçar as falas de seu adversário. Falou da penhora da casa que Hery recebeu de herança, dos processos que ele respondeu, “o que não lhe daria uma conduta ilibada” e que ele tentou enganar a população falando inverdades sobre a cassação.“A população não sabe, bate palma, mas a lei está aí e eu conheço a lei, tanto é que passei em um concurso com 25 mil candidatos e fui o 30º colocado, eu acho que devo ter estudado um pouco. Mas falar é fácil, dizer que a liminar não caiu, a liminar caiu sim. Realmente quando o senhor diz no jornal que o Campos Machado (deputado estadual do PTB) é seu santo protetor, até acredito que seja mesmo, o senhor tem que dar o título de cidadão votuporanguense para esse cidadão, acho que ele merece e o senhor sabe do que estou falando”, rebateu.Sobre a história da “tanguinha”, Dr. Ali disse que Hery fala as coisas pela metade e que a verdade vai aparecer. “Essa história da tanguinha também o senhor fala as coisas pela metade. O senhor disse que voltava dentro de um mês e eu falei que se dentro de um mês o senhor voltasse eu dançava de tanga, de um mês. Demorou um ano. Uma coisa é certa, a verdade vai aparecer. É fácil vim bater na mesa, falar o que todo mundo quer, mas eu quero ver na prática ”, retrucou.