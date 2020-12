Em ação solidária, grupo de amigos distribuiu picolés e alegria pelas ruas de bairros mais humildes da cidade

publicado em 28/12/2020

Em ação solidária, grupo de amigos distribuiu picolés e alegria pelas ruas de bairros mais humildes da cidade (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Na véspera de Natal,dia 24, um grupo de amigos, em parceria com a gelateria Demore`s, distribuiu mais de 9 mil picolés nos bairros Matarazzo, Sonho Meu, Pró-povo e Boa Vista 2. A ação foi organizada pelo empresário Marcão Braz e contou com a ajuda de diversos amigos voluntários para ajudar na distribuição.

“Este tipo de ação pode parecer bem simples, mas cada sorriso no rosto das crianças, adolescentes e adultos quando recebe uma sacolinha de presente com alguns picolés, isso não tem preço”, afirmou o empresário e organizador da ação Marcão Braz, que conta ainda que a ideia surgiu nos grupos de redes sociais com os amigos.

Para o próximo fim de semana, Marcão Braz afirmou que o grupo irá distribuir mais 1.500 picolés nos bairros. Ele também aproveitou para agradecer as parcerias e a ajuda dos voluntários.