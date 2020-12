Ele foi visto pela última vez em uma pousada em Riolândia e depois sumiu sem deixar nenhuma pista

publicado em 16/12/2020

Família pede ajuda para localizar Milton, que sumiu há 15 dias (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

A família do senhor Milton Pereira das Neves, de 66 anos, está desesperada com o desaparecimento do idoso há 15 dias. A última vez que ele foi visto foi no dia 1º de dezembro, em uma pousada de Riolândia.

Milton teria dito para a recepcionista da pousada que viria para Votuporanga e desde então sumiu e não manteve mais contato com a família. Um boletim de ocorrência por desaparecimento já foi registrado.