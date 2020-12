Revoltado com a retomada do corte de água, ele disse que a administração está tirando dos mais pobres para cumprir compromissos políticos

publicado em 02/12/2020

Emerson Pereira disparou uma “metralhadora” de críticas contra a atual administração (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duarte

Em um dia de revolta com as ações da administração municipal, o vereador Emerson Pereira (PSDB) não poupou críticas ao atual prefeito, João Dado (PSD) na Tribuna da Câmara Municipal. O gatilho para as críticas foi a retomada do corte no fornecimento de água, que havia sido suspenso durante a pandemia, além da demora para o fornecimento de cestas básicas para as pessoas em vulnerabilidade social.

Pereira, que já foi secretário de Direitos Humanos e de Assistência Social, cobrou mais ações da administração municipal junto as famílias carentes, com os recursos que vieram para o enfrentamento da Covid-19. Segundo ele, em alguns casos, as pessoas que precisam estão tendo que esperar em uma fila de até 20 dias para receber alimentos.

Como se não bastasse a demora para a assistência a quem precisa, conforme o edil, a retomada do corte no fornecimento de água de quem não conseguiu pagar as contas ao longo da pandemia foi autorizado sem a devida comunicação, o que fez com que muitos fossem pegos de surpresa.

“Tem muitas famílias que estão tendo suas águas cortadas sem aviso prévio, pois até então elas estavam acreditando que o fornecimento não seria interrompido até terminar a Covid-19. É desumano que essas famílias sejam pegas de surpresa, pois nós sabemos que a cada água que é cortada, essas famílias de baixa renda têm que pagar quase R$ 35 para poder religar, é um absurdo, isso daí se chama fonte de enriquecimento da Saev Ambiental. Estão tirando dos mais pobres para quitar suas dívidas com os compromissos políticos e não podemos aceitar isso”, disse o vereador.

Indignado com essa situação, Emerson disse ainda que o Executivo Municipal está de portas fechadas para a população e voltou a dizer que está sendo perseguido, assim como todos que fazem algum tipo de cobrança justa contra a administração.

“Infelizmente ainda falta aí quase 25 dias para que essa gestão possa terminar por definitivo e para que esse peso de uma administração falha em muitos sentidos possa se apagar na memória dos cidadãos votuporanguenses. Nós não aguentamos mais uma administração com a qual nós estamos suportando há praticamente quatro anos, tendo que tolerar e sendo perseguidos e descendo projetos por goela abaixo”, completou.

Por fim, o tucano criticou a autuação de pequenos comerciantes que foram multados e disse que espera que a próxima administração possa analisar os recursos de forma que não seja penalizado quem mais precisa.