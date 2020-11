A região do município entrou sob aviso de atenção de vendaval e chuvas intensas; probabilidade de chuva está em 80%

publicado em 17/11/2020

Chuvas do início da semana passada deixaram estragos em Votuporanga (Foto: Arquivo)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Assim como no início da semana passada, Votuporanga está com possibilidades de chuvas até a próxima quinta-feira (19). Segundo o Ceptc (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), as chuvas podem ser fortes acompanhadas de vendavais e trovoadas, aos fins de tarde na cidade.

Por isso, toda região está sob um alerta de 24h (que é atualizado diariamente) de risco moderado para pancadas de forte intensidade e atenção para raios. Localmente a chuva poderá também vir com rajadas de vento de forte intensidade ou queda de granizo.

Nesta quarta-feira (18), o município terá máximas de 32º e mínimas de 21º. Já na quinta-feira (19), com muitas pancadas de chuva pela tarde, a mínima cai para 20º e a máxima permanece em 32º.

Estragos

Na última segunda-feira (09), Votuporanga registrou pelo pluviômetro da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” 52 mm de chuva. O suficiente para gerar transtornos que ainda estão sendo diminuídos pela Defesa Civíl.