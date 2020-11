Na tarde deste domingo de eleições, a PM conteve um princípio de briga generalizada em frente ao local de votação E. E. Cícero Usberti

publicado em 15/11/2020

A Polícia Militar de Valentim Gentil com apoio da Força Tática evitaram um princípio de confusão generalizada, na tarde deste domingo (15) de eleições. O início do tumulto teria sido por conta de provocações entre apoiadores dos candidatos a prefeito da cidade em frente à escola estadual Cícero Usberti.

Segundo as informações colhidas pela reportagem, não foi preciso se registrar Boletim de Ocorrência, pois o policiamento da cidade vizinha com o apoio das viaturas de Votuporanga conteve as ameaças e cuidou para que a ordem se mantivesse. Com isso, foi preciso deixar a entrada da escola e 200 m aos arredores livres e sem concentração de pessoas.

No momento em que o A Cidade esteve presente foi possível encontrar diversas pessoas pelas ruas da cidade, aguardando o encerramento das votações e a apuração.

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.br