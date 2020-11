Candidato votou por volta das 10h30 na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo

publicado em 15/11/2020

Candidato votou por volta das 10h30 na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO candidato a prefeito Jorge Seba (PSDB) votou por volta das 10h30 na Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo ao lado dos seus apoiadores, entre eles o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) e o ex-prefeito Junior Marão (PSDB). Ele demonstrou tranquilidade e fez um balanço positivo da sua campanha.Ao jornal A Cidade, que acompanhou a votação do candidato, Jorge lembrou que a campanha deste ano foi diferente por conta da pandemia do coronavírus. “A própria abordagem aos eleitores foi diferente, as reuniões, então tudo foi pensado no distanciamento e nas regras sanitárias”, contou.De qualquer forma, ele analisa de maneira positiva a campanha: “fizemos uma campanha muito limpa e propositiva, então esperamos que a democracia saia vencedora”. Por fim, perguntado sobre a ansiedade para o resultado das urnas, ele demonstrou tranquilidade. “Estou confiante, tranquilo e esperando que Deus e a população decidam o melhor”, falou.