Velório será iniciado as 11h e o sepultamento está marcado para as 8h de sexta-feira (13)

publicado em 12/11/2020

(Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

Faleceu na madrugada desta quinta-feira (12), aos 69 anos de idade, o músico Ailton Rosa de Assis, carinhosamente conhecido em toda a cidade como “Borboleta”. Ele estava internado na Santa Casa de Votuporanga em razão de alguns problemas de saúde, chegou a ser operado, mas acabou não resistindo por conta de uma infecção generalizada.

Natural de Nhandeara, Borboleta foi um dos precursores da Fanfarra e da Banda Zequinha de Abreu e era uma das principais figuras do Carnaval da velha guarda em Votuporanga, além de ser uma pessoa sempre ligada as causas sociais no município, inclusive com um projeto musical na APAE.