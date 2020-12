Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas teve que ser transferida de helicóptero para Uberaba/MG

Carro capotou e deixou cinco pessoas feridas (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um carro com placas de Votuporanga capotou neste domingo (29) na cidade de Pirajuba/MG e deixou cinco pessoas feridas. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados, mas uma delas teve que ser transferida de helicóptero para Uberaba/MG diante da gravidade de seu quadro.

De acordo com informações repassadas ao A Cidade, o acidente aconteceu no trevo entre Campo Florido e Pirajuba (região de Frutal, a 222km de Votuporanga). No veículo, um Honda/Civic de cor preta, estavam quatro homens e uma mulher.