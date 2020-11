Decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (27)

publicado em 27/11/2020

Hery foi cassado em 2018, voltou ao poder por uma liminar e agora perdeu o mandato novamente (Foto: ACV)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga publicou, na tarde desta sexta-feira (27), em edição extra do Diário Oficial do Município, o edital de notificação do afastamento do vereador Hery Waldir Kattwinkel Junior (PTB) do cargo. Na mesma edição foi publicada a convocação de seu suplente, Antonio Alberto Casali, para ocupar a vaga até o fim do mandato, em dezembro.

A medida foi adotada após a decisão do juiz da 4ª Vara Cível de Votuporanga, Sergio Martins Barbatto Júnior, que julgou improcedente uma ação movida pelo vereador Hery Waldir Kattwinkel Junior (PTB), contra o processo administrativo que resultou em sua cassação, em maio de 2018.