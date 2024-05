Peças por R$ 2, nesta quinta e sexta-feira (9 e 10/5), no estacionamento

publicado em 07/05/2024

Bazar do Bem faz megaliquidação nesta semana (Foto: Santa Casa)

Se você ainda está em busca do presente ideal para o Dia das Mães, eu tenho uma dica incrível para você! Nesta quinta e sexta-feira (9 e 10/5), o Bazar do Bem realiza uma megaliquidação no estacionamento, com preços imperdíveis de apenas R$ 2.No Bazar do Bem, você encontra uma ampla variedade de itens, incluindo acessórios e roupas de qualidade. A equipe estará pronta para atendê-lo das 8h às 15h, pronta para te atender.Mas a melhor parte não é apenas a oportunidade de fazer compras incríveis por preços acessíveis. Ao participar do Bazar do Bem, você estará contribuindo para uma causa nobre: toda a renda arrecadada será direcionada para a Santa Casa de Votuporanga, beneficiando milhares de pacientes e apoiando os esforços de humanização dessa instituição tão importante para a nossa comunidade.O Bazar do Bem é uma iniciativa da Associação de Voluntários e Amigos da Humanização da Santa Casa de Votuporanga, e está localizado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais.Então, não perca essa oportunidade única de encontrar o presente perfeito para sua mãe enquanto contribui para uma causa solidária. Venha nos visitar no Bazar do Bem e faça do Dia das Mães um momento ainda mais especial!O Bazar do Bem é uma Associação de Voluntários e Amigos da Humanização da Santa Casa de Votuporanga, formada em 2014 e, com ajuda de empresários ganhou sede própria, anexa ao Hospital. Os produtos são, em sua grande maioria, de doações de Votuporanga e região.A população destina itens novos e também usados. Toda a renda é para a Santa Casa, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).