Rosinei do Ivo será sabatinada pela equipe de jornalismo do Grupo Cidade de Comunicação na segunda-feira

publicado em 17/10/2020

Rosinei do Ivo será sabatinada pela equipe de jornalismo do Grupo Cidade de Comunicação na segunda-feira (Divulgação/Campanha)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brSeguindo com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, oentrevista na segunda-feira (19) a atual prefeita de Parisi e candidata à reeleição, Rosinei do Ivo (PSD). Assim como seu adversário, Oclair Bento (PSDB), ela também terá 15 minutos para se apresentar ao eleitorado.Ela também irá responder as perguntas da bancada e dos eleitores enviadas por meio das nossas redes sociais ou do WhatsApp. Não será permitido o anonimato, portanto, para enviar uma pergunta o eleitor deverá se identificar com: nome completo, bairro de onde está falando e telefone para contato. Também não serão permitidas ofensas aos candidatos e as perguntas serão previamente selecionadas por nossa equipe de reportagem.Ela também responderá a uma pergunta de seu adversário. Não serão permitidas ofensas diretas e nem perguntas baseadas em Fake News.O conteúdo será transmitido ao vivo pelae pelas redes sociais do, bem como terá um resumo publicado na edição seguinte do jornalAos candidatos serão reservadas as datas e os horários definidos no sorteio, não sendo permitido mudança sem justificativa plausível.