O A Cidade conversou com as duas gerações de candidatos; uma tem 20 anos e o outro 79 e ambos querem trabalhar pelo município

publicado em 03/10/2020

Gabrielly Eloi é a candidata mais jovem e seu Manoel o mais velho, mas ambos querem trabalhar pela cidade (Foto: Justiça Eleitoral)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga vive o clima de eleições. Desde o último dia 27 os candidatos estão autorizados a pedir votos, distribuir material gráfico, o popular “santinho” e apresentar suas propostas ao eleitorado. Como já relatado em nossas páginas, Votuporanga tem três candidatos a prefeito e 222 a vereador. São pessoas das mais variadas classes sociais, profissões e idades que colocaram seus nomes à disposição na busca pelos votos.O jornal A Cidade fez um levantamento Junto aos registros de candidaturas na Justiça Eleitoral e a média de idade dos candidatos votuporanguenses é de 46 anos. A mais jovem a galgar um cargo eletivo este ano é a vendedora Gabrielly Eloi, que tem 20 anos de idade.Ela é candidata a vereadora pelo Podemos e disse que decidiu entrar na política em busca de mudanças. “Eu quero mudanças, acredito que se eu começar a buscar isso estando perto das situações eu consigo chegar no objetivo. Meu foco é saúde da mulher e da criança”, contou.Ela disse ainda que sua geração deveria se interessar mais e participar da política. “Minha geração é de jovens que precisam de muito cuidado, nem todos têm já uma opinião formada para tomar uma decisão como essa, mas acho que poderiam buscar mais o conhecimento nessa área, até porque o saber só nos agrega”, completou a candidata.Já o candidato mais velho é o ex-presidente da Associação Antialcoólica de Votuporanga, Manoel Bernardes, do PSDB. Aos 79 anos ele acredita que pode fazer muito ainda pela cidade, principalmente para as pessoas com dependência química e seus familiares.“São pessoas que muitas vezes são esquecidas pela sociedade em razão do preconceito pelas escolhas que tomaram no passado. Mas essas pessoas e suas famílias precisam de ajuda, pois a partir do momento que se tornam dependentes não são mais eles que tomam as próprias escolhas”, disse seu Manoel, como é conhecido.Ele já foi candidato por duas vezes e agora acredita que conseguirá alcançar uma vaga na Câmara. “Eu já estou indo para os meus 80 anos, mas se Deus me der mais um, dois ou dez anos de vida, eu quero estar trabalhando por essa gente, pois só quem tem um alcoólatra ou um dependente químico na família sabe o sofrimento que é e quando um é resgatado, a alegria da família é nossa vitória”, concluiu.MeidãoCom a mesma idade de seu Manoel, o atual presidente da Câmara Mehde Meidão (DEM) é o segundo mais velho desta que será sua 12ª eleição. Ele já tem mais de 43 anos consecutivos como vereador e tenta agora ficar por mais quatro.A reportagem do A Cidade tentou contato com o candidato, mas até o fechamento desta edição ele não atendeu e nem retornou nossas ligações.