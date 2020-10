O juiz eleitoral, Reinaldo Moura de Souza, aprovou as três candidaturas a prefeito de Votuporanga

publicado em 20/10/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO juiz da 147ª Zona Eleitoral de Votuporanga, Reinaldo Moura de Souza, julgou todos os pedidos de registros de candidaturas a prefeito e vice-prefeito no município e aprovou todos os nomes para disputar o pleito no dia 15 de novembro. Agora o magistrado começa a analisar os pedidos de candidaturas dos vereadores. Ao todo, 231 candidatos fizeram pedidos de registro.Com as candidaturas deferidas, o eleitor poderá escolher entre três candidatos: o advogado atual vereador, Hery Kattwinkel (PTB), que tem como vice o funcionário público estadual, Paulo Amaral, o empresário João Garcia (Podemos) ao lado de Shirlei Trento e o arquiteto e ex-secretário municipal, Jorge Seba (PSDB), que tem como companheiro de chapa Cabo Valter.Para o deferimento das candidaturas, o juiz leva em conta a documentação apresentada pelos candidatos, como as certidões judiciais que comprovem que eles não estão enquadrados na lei da Ficha Limpa, por exemplo.Além de Votuporanga, Reinaldo Moura de Souza também analisa as candidaturas das três cidades que fazem parte da Comarca: Valentim Gentil, Álvares Florence e Parisi. Até o fechamento desta edição todas ainda estavam aguardando julgamento.