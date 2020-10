Ele negou que tenha rompido com o grupo de Jorge Seba (PSDB) por não ter conseguido emplacar seu nome como vice

publicado em 08/10/2020

João Garcia negou que tenha deixado o ‘grupão’ por não ter conseguido emplacar seu nome como vice(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Ainda durante a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Votuporanga organizada pelo Grupo Cidade, João Garcia, do Podemos, negou que tenha rompido com o grupo de Jorge Seba (PSDB) por não ter conseguido emplacar seu nome como vice, mas sim por conta de divergência de ideias com o agora grupo adversário.

Para recordar, o Podemos, de João Garcia, já estava praticamente fechado com aliança de Seba, tanto que a convenção da sigla estava marcada para o mesmo dia e horário dos partidos aliados. Garcia chegou a ser cotado para ser vice do tucano, mas aos 45 minutos do segundo tempo, deixou o grupo e lançou sua candidatura a prefeito pegando até o presidente do partido, Christian Nakabashi, de surpresa. Momentos depois Nakabashi foi destituído do cargo ao dizer que não reconhecia a candidatura.

“Todo mundo estava conversando com todo mundo, pois era uma fase de agrupamento político para tocarmos o município e iniciamos então um debate de ideias, que se mostraram divergentes e a Executiva Nacional do partido percebendo que com tantas divergências não iria dar certo, me consultou e perguntou se eu queria ser candidato a prefeito e eu disse que desde o início essa era a minha pretensão e aqui estou”, disse ele.