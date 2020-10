O autoatendimento foi fechado por 30 minutos na tarde de ontem para higienização, que também foi realizada em toda a agência

publicado em 17/10/2020

A agência da Caixa Econômica Federal localizada no centro da cidade passou por higienização ontem (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

A agência da Caixa Econômica Federal localizada na rua São Paulo, no centro de Votuporanga, passou por uma higienização na tarde de ontem, já que existia um caso suspeito de Covid-19 entre os funcionários.

Ao jornal A Cidade o gerente Victor da Silva Freddi confirmou a existência de uma ocorrência suspeita de coronavírus. “Tínhamos um caso suspeito, por isso foi feita a higienização da agência, no entanto o resultado do teste foi negativo para Covid” disse.

O autoatendimento foi fechado por 30 minutos na tarde de ontem para higienização, que também foi realizada em toda a agência. “Segue tudo normal. Amanhã [hoje] mesmo abriremos para atendimento do Auxílio Emergencial”, explicou Victor.

A Caixa Econômica Federal abre amanhã hoje 772 agências para o pagamento do saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a 10,8 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto. O atendimento será das 8h ao meio-dia.

Não é preciso chegar antes do horário de abertura. Em comunicado, a Caixa esclareceu que todas as pessoas que procurarem as agências dentro do período de funcionamento serão atendidas.

Além do saque, será possível transferir de forma gratuita os valores, por meio do aplicativo Caixa Tem, para outra conta, seja da Caixa ou de outras instituições financeiras.

Em agosto, a Caixa creditou R$ 5,8 bilhões nas contas poupança digitais dos trabalhadores. O dinheiro havia sido depositado em 10 de agosto (no caso dos nascidos em julho) e em 24 de agosto (no caso dos nascidos em agosto).