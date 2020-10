Os candidatos a prefeito de Votuporanga lotaram suas agendas de compromissos políticos para este fim de semana

publicado em 10/10/2020

Seba, João Garcia e Hery intensificaram suas agendas nos últimos dias em busca do voto (Foto: Divulgação de campanha)

Franclin Duarte

Com a campanha nas ruas liberada desde o último dia 27, os candidatos a prefeito de Votuporanga, Hery Kattwinkel (PTB), João Garcia (Podemos) e Jorge Seba (PSDB) intensificaram suas agendas de compromissos políticos para este fim de semana. De ‘adesivaços’ a caminhadas e reuniões com eleitores, os prefeituráveis vão gastar a sola do sapato em busca do voto, pelos quatro cantos da cidade.

O advogado e vereador, Hery Kattwinkel, por exemplo, reservou sua manhã de hoje para uma visita ao comércio. A tarde ele terá reuniões no comitê e encontro com moradores. No domingo ele programou reuniões com moradores e caminhada pelo bairro Matarazzo.

Já João Garcia abre sua agenda no sábado, às 9h, com um adesivaço no bairro da Estação em frente a antiga Estação Ferroviária de Votuporanga. Às 10h30 ele fará uma caminhada pela rua Amazonas com vereadores e simpatizantes da campanha. No período da tarde, a partir das14h, o candidato terá um encontro com moradores da Vila Carvalho e às 18h fecha a agenda com uma reunião em casa de populares do Monte Verde e visita ao bairro.