Quarta (28) e quinta-feira (29) os três candidatos participam de um “bate-papo cultural” transmitido pela internet

publicado em 27/10/2020

As entrevistas com os candidatos serão transmitidas ao vivo pelo Facebook (Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o objetivo de discutir políticas públicas para a área da cultura, os três candidatos a prefeito de Votuporanga participam de um “bate-papo cultural”. A ação, que será transmitida pela internet, é promovida pelo produtor cultural Hemer Roger Martin, conhecido como Ticko Bboy.O primeiro a falar será Hery Kattwinkel (PTB), da coligação “Votuporanga com Tudo Novo”, às 19h30, de amanhã. João Garcia (Podemos), da coligação “Unidos por Votuporanga”, fala na quinta-feira (29), às 18h30, e Jorge Seba (PSDB), da coligação “Certeza de Um novo Tempo”, no mesmo dia, às 19h30. As entrevistas, que têm duração de uma hora e meia, serão transmitidas na página do Facebook do organizador (Ticko Bboy). Os 20, 30 minutos finais serão utilizados para perguntas dos internautas.Ticko explicou ao jornalque é importante discutir as políticas públicas da cultura alinhadas aos interesses dos artistas e trabalhadores do setor. “Queremos também promover o despertar governamental para o avanço do setor de cultura na economia criativa e gestão pública de cultura”, falou.A ação foi realizada em 2016 no formato presencial. Ticko foi eleito presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) até agosto de 2020 na gestão 2018 – 2020. Ele é artista há mais 20 anos. “Hoje, como produtor e empreendedor da cultura, trabalho com muita gente. Essas experiências dão bagagem para dialogar e representar os artistas e trabalhadores da cultura com os candidatos, porque hoje enxergo a cultura por um olhar macroeconômico plural bem maior que anos atrás”, disse.Questionado sobre o ele e os demais artistas da cidade esperam do próximo prefeito para a área da cultura, Ticko respondeu que eles querem um chefe do Executivo competente para Gestão Pública de Cultura e que beneficie todas as áreas da cultura da cidade, da tradicional à cultura de periferia. “Que escolha um (a) secretário (a) para a pasta com capacidade de liderança, saiba ouvir as contribuições do conselho e da população artística através de uma política de diálogo, descentralização e viabilização”, apontou.