publicado em 27/10/2020

O Presidente Sr. Francisco Campizzi Busico e o Diretor Administrativo Sr. Rovilson da Costa Gimenez assinaram a escritura. (Divulgação)

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brA AAFC (Associação dos Aposentados Fundação Cesp) adquiriu um imóvel para a instalação da regional de Votuporanga. O imóvel adquirido é o mesmo em que a associação estava localizada há 13 anos, na Rua Bahia, 4047.Para a assinatura da escritura, estiveram presentes o Presidente da AAFC, Sr. Francisco Campizzi Busico, o Diretor Administrativo / Financeiro, Sr. Rovilson da Costa Gimenez e o Advogado da AAFC, Ricardo Pinheiro, além do Superintendente da AAFC Votuporanga, Nelson Brás Martins e o Suplente Ideval Geraldo Freitas. A proprietária do imóvel era a Sra. Cleia Comar Peichoto e seus filhos Murillo Comar Peichoto e Tainá Comar Peichoto.A Associação possui 18 regionais no Estado de São Paulo, atualmente com 20 mil associados, sendo que a Regional sediada em Votuporanga possui cerca de 600 sócios, atuando em 39 cidades da nossa Região.Os objetivos da Associação dos Aposentados da Fundação CESP é defender os interesses dos associados, pensionistas e aposentados, junto às ex-empresas empregadoras, à Fundação CESP, a entidades públicas e privadas, manter a união entre os aposentados e pensionistas na defesa e ampliação dos seus direitos, manter o convívio social entre seus associados e executar medidas que contribuam para o bem-estar social entre seus associados.A atuação da AAFC deve privilegiar os aspectos de renda, saúde bem-estar, e ser tão diversificada e abrangente a tal ponto que todos os associados sintam-se de alguma maneira tocados pelas suas ações, tendo como lema “Unidos somos mais fortes”.A AAFC atua na Capital e em mais de 500 municípios, alguns dos quais até fora do Estado de São Paulo (Três Lagoas, MT). A sede (própria) é em São Paulo, de onde sua Diretoria Executiva administra a entidade e onde se reúnem, periodicamente os membros de seus Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como os associados, de modo geral, em reuniões mensais previamente agendadas.