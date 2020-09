Os dados foram divulgados na noite desta segunda-feira (28) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 28/09/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brSecretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta segunda-feira (28) 38 novos casos de coronavírus (Covid-19) no município, totalizando 4.475 ocorrências.A pasta registrou um óbito confirmado para Covid-19, sendo um idoso, de 83 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 16 de setembro.A Secretaria aguarda o resultado do óbito suspeito para Covid-19 registrado na última segunda-feira (21). Até o momento, Votuporanga contabiliza 87 óbitos confirmados para Covid-19. Segundo o boletim, 27 pessoas estão internadas com coronavírus, sendo dez em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), cinco com ventilação mecânica invasiva.Dos 4.475 casos confirmados, 4.115 pessoas estão curadas. Há 9.539 exames negativos para Covid-19, 402 casos suspeitos em investigação, uma morte suspeita e 961 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.