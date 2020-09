Encarnacion Hernandes Firiasse, de 90 anos de idade e Mario Aparecido de Souza de 81 anos, estavam internados na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 16/09/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Da redação

Votuporanga perdeu ontem mais dois moradores em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus. Com isso, a cidade chega a 77 óbitos confirmados pela doença desde o início da pandemia.

Uma das vítimas foi a senhora Encarnacion Hernandes Firiasse, de 90 anos de idade. Natural de Tanabi-SP, ela teve como último endereço a rua rui Barbosa, 2.963. Seu sepultamento ocorreu respeitando todos os protocolos, portanto não ocorreu velório, já que seu falecimento decorreu de complicações da Covid-19, com a causa da morte: Enfarte Agudo do Miocárdio.

Em conversa com o jornal A Cidade, uma das netas de Encarnacion, Aline Hernandes Firiasse disse que sua vó é uma pessoa iluminada por Deus, que onde chegava roubava a atenção com sua doçura e carinho, sempre acompanhada de sua fiel companheira – a boneca Aninha. “Pessoa cujos conselhos e ensinamentos de vida, mesmo com a falta de memória recente, eram carregados de conhecimentos de quem já passou por diversas experiências e entende sobre vida”, contou.

O sentimento dos familiares no momento é de saudade. “Embora Deus saiba o momento certo de levar cada um, deixa um sentimento de saudade nos entes queridos que ficaram para trás”, disse a neta. Encarnacion deixou filhos, netos e bisnetos.

Mario Aparecido de Souza, 81 anos, é mais uma vítima das complicações do coronavírus em Votuporanga. Ele faleceu na noite de anteontem na Santa Casa, onde ficou 14 dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em conversa com o jornal A Cidade, a filha de Mário, Lucilene Barbosa de Souza, contou que seu pai foi motorista por muitos anos.Segundo ela, as causas da morte foram “outras formas de choque, pneumonias bacterianas, coronavírus e diabetes mellitus”. “Ele entrou no hospital com corona, sarou docorona e pegou epidemia bacteriana. No dia 29 de agosto ele foi internado com corona”, explicou.

Questionada sobre como foi se despedir do seu pai de forma tão rápida, já que existe um protocolo para mortes de Covid-19, ela respondeu que é revoltante. “Você não pode ver a pessoa”, resumiu.