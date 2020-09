Coligação tucana será a maior destas eleições com o apoio do MDB, PSL, PP, MDB, PL, PSB, DEM, PROS e CIDADANIA

publicado em 16/09/2020

Seba destacou ainda o apoio do ex-prefeito Junior Marão e do deputado estadual Carlão Pignatari, ambos do PSDB (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Findadas as convenções dos partidos que compõem a base de apoio à candidatura de Jorge Seba (PSDB) a prefeito de Votuporanga, a assessoria da campanha divulgou um balanço com os números da coligação, que será a maior destas eleições com o apoio de nove partidos: do MDB, PSL, PP, MDB, PL, PSB, DEM, PROS e CIDADANIA.

Seba destacou ainda o apoio do ex-prefeito Junior Marão e do deputado estadual Carlão Pignatari, ambos do PSDB, dos ex-prefeitos Atílio Pozzobon e Pedro Stefanelli, e dos deputados estadual, Itamar Borges (MDB); e federal, Geninho Zuliani (DEM) e Fausto Pinato (PP), além de 14 dos 15 atuais vereadores.

“É hora de unir Votuporanga de novo. Não é hora de mais brigas. De mais intrigas e discórdia. É hora da gente se dar as mãos, para a cidade voltar a crescer”, disse.

Sobre suas propostas, Seba elencou prioridades. “Vamos oferecer um plano de governo com propostas sinceras, mas que se tornem realidades. Um plano de governo que contemple todas as áreas, mas em especial, a geração de emprego e renda e a proteção social, cuidar de quem mais precisa do poder público”, destacou.

Jorge Seba

Jorge Augusto Seba tem 66 anos é casado com Rose, pai de dois filhos e avô de dois netos e uma neta. É formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília – UNB. Já foi secretário de quatro prefeitos diferentes e também vereador e presidente da Câmara nos anos 90.