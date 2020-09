Nome do emedebista foi antecipado com exclusividade pelo A Cidade

publicado em 12/09/2020

Jorge Seba e Cabo Valter dividirão o palanque nas eleições deste ano (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Depois de meses de negociações e mais de uma dezena de indicações, os partidos (PSB, PP, MDB, DEM, PL e Cidadania), que fazem parte da base aliada do pré-candidato a prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), homologaram na convenção deste sábado (12), o nome de Cabo Valter para compor a chapa como vice. A escolha foi antecipada com exclusividade pelo A Cidade.

O encontro contou com a participação dos líderes de todos os partidos, pré-candidatos a vereadores e alguns dos nomes que estavam cotados para o posto de vice. O ex-prefeito, Juninho Marão e o deputado estadual Carlão Pignatari também participaram ao lado de Jorge Seba.

Sem discursos, a convenção seguiu apenas com a parte burocrática da assinatura das atas e deliberação das decisões já tomadas nos bastidores. O mesmo deve acontecer neste domingo (13), porém com espaço reservado ao pronunciamento dos candidatos escolhidos.

Em entrevista ao A Cidade, Cabo Valter creditou a escolha de seu nome a sua fidelidade ao grupo político. “É sempre uma alegria servir a nossa população. Faço parte desse grupo político desde 1996, quando o Carlão perdeu a eleição para o Dr. Atilio Pozzobon. Depois viemos juntos em 2000, 2004, 2008, 2012, enfim, a gente vem trabalhando junto com o grupo então acho que essa história de mais de 20 anos de fidelidade é uma das razões do meu nome ser lembrado”, disse.

Jorge Seba, por sua vez, disse que de todos os nomes apresentados o de Cabo Valter foi o que apresentou melhores condições aos olhos do grupo.

“Primeiramente quero agradecer a todos os partidos que estão aqui. A escolha do Cabo Valter passou por cada um deles e também das nossas lideranças políticas da cidade e chegou-se ao consenso do nome do Cabo Valter, que nós entendemos que de todos que estão aí se apresentando é o que tem melhores condições para se posicionar conosco nessa campanha”, completou.