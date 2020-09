Valdeci Merloti, que comanda a Associação Comercial de Votuporanga, pede para que comerciantes e consumidores ajudem nessa nova fase

publicado em 05/09/2020

O presidente da ACV, Valdeci Merloti, conversou com a reportagem do A Cidade sobre a nova fase do Plano São Paulo (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Valdeci Merloti, conversou neste sábado (5) com a reportagem do A Cidade sobre a nova fase do Plano São Paulo de Retomada Econômica instituída na região. Segundo ele, agora é a hora de cada um fazer a sua parte, tanto comerciantes, como consumidores, para que a região possa continuar avançando e não corra o risco de voltar para a fase laranja ou até para a vermelha.

Pensando nisso, a ACV reforçou as orientações de cuidados nos estabelecimentos, como a disponibilização de álcool em gel, distanciamento social, limitação da capacidade de atendimento, mas é preciso que o consumidor também faça a sua parte.

“Desde o começo a ACV briga para abrir o comércio e agora que conseguimos de forma mais ampla precisamos fazer a nossa parte para não correr o risco de regredir. Então a orientação aos associados e seguir todas as determinações e cabe aos consumidores também entenderem o seu papel em tudo isso e utilizarem a máscara da forma correta, manter o distanciamento, enfim, tem que ser um trabalho em conjunto”, disse ele.

Sugestão de horário

Ainda segundo Merloti, a ACV soltou ontem um comunicado aos associados sugerindo um novo horário de atendimento, já que a fase amarela permite que os estabelecimentos fiquem abertos por até oito horas, entre as 6h e as 22h. A sugestão é para que o atendimento seja feito das 9h até as 17h, com o objetivo de unificar a comunicação com os consumidores.