Nova agência está localizada na avenida Avenida Emílio Arroyo Hernandes, principal via de acesso do bairro Pozzobon

publicado em 15/09/2020

A inauguração teve a presença dos funcionários que irão atuar no novo espaço e também de convidados e parceiros que atuaram diretamente na vinda da nova agência (Foto: Elenir/ A Cidade)

Da Redação - Informe PublicitárioO Banco Santander inaugurou na manhã de ontem sua mais nova agência que irá atender a população da zona Norte de Votuporanga. A inauguração teve a presença dos funcionários que irão atuar no novo espaço e também de convidados e parceiros que atuaram diretamente na vinda da nova agência para o bairro.O superintende do banco, região de Votuporanga, Kleber Rodrigues da Silva, durante a inauguração da nova casa ressaltou que este grande investimento em uma nova agência valoriza o cliente atual do banco e busca ampliar seus correntistas. “Votuporanga é uma cidade estratégica do banco, pois conta hoje com um centro Universitário de grande importância para a economia local e também é uma cidade bastante acolhedora e merecia essa nova agência”, disse o superintendente.Dando início aos discursos, o Dr. Celso Penha Vasconcelos, presidente da FEV, agradeceu o investimento que o banco fez em tempos de pandemia e enalteceu a preocupação da instituição bancária em trazer uma agência para melhor atender o bairro.Estiveram presentes também Valmir Dornelas, empresário da cidade, Valdecy Merlotti, presidente da ACV, e Diogo Mendes Vicentim, que seguiram a mesma linha de discurso, ressaltando a importância da nova agência para o bairro que agrega hoje mais de 25 mil habitantes.A gerente geral da nova agência, Miriã de Oliveira Rodrigues, recepcionou a todos os convidados com muita simpatia e alegria por estar à frente da mais nova instituição bancária do bairro Pozzobon.A nova agência ficou linda, a manhã foi muito agradável e todos que por ali passaram desfrutaram de um delicioso café da manhã, que foi gentilmente oferecido.