Os dados foram divulgados na noite desta segunda-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde

publicado em 03/08/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga confirmou nesta segunda-feira (3) mais 106 novos casos de coronavírus (Covid-19). A pasta esclareceu ainda que começou a receber parte dos exames que estão em atraso, das amostras de RT-PCR, que são enviadas pelo município para o Laboratório de São José do Rio Preto, habilitado pela Secretaria de Estado da Saúde.Nenhum óbito foi registrado nesta segunda-feira. No entanto, um óbito suspeito por coronavírus segue em investigação desde o dia 29 de julho. Votuporanga contabiliza 46 óbitos confirmados para Covid.Dos 1.753 casos confirmados, 1.565 pessoas estão curadas (52 pessoas a mais do que ontem), há 3.767 exames negativos para Covid-19 (mais 217 exames) e 19 casos descartados (mesma quantidade do boletim anterior). São 1.930 casos suspeitos em investigação (mais 200 em relação à ontem), 46 mortes, um óbito suspeito e 1.831 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar, quantidade que aumentou em 163 pessoas.