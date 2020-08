Depois da grande repercussão que o caso tomou, os ladrões resolveram abandonar a moto em uma das ruas do Pacaembu

publicado em 25/08/2020

Após o apelo viralizar pelas redes sociais, a moto foi abandonada em uma rua no Pacaembu e encontrada pela Polícia Militar (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO comerciante votuporanguense Marcos Braz, mais conhecido como Marcão, fez um apelo pelas redes sociais para tentar encontrar a motocicleta de sua empresa, o Summers Açaí, que foi furtada na noite de sexta-feira (21) e conseguiu reaver ontem o veículo. Depois da grande repercussão que o caso tomou, os ladrões resolveram abandonar a moto em uma das ruas do Pacaembu e ela foi encontrada por policiais militares.Tudo começou na última sexta, quando um dos entregadores da empresa voltou de um delivery, estacionou na frente do Açaí, na rua Ponta Porã, bairro San Remo, travou a motocicleta, e entrou para carregar a próxima entrega.Quando saiu o veículo não estava mais lá.“Foi muito rápido, foi o tempo dele entrar, carregar e sair e a moto já não estava mais lá. Ontem mesmo já registramos o Boletim de Ocorrência e esperamos encontrá-la”, disse o empresário na ocasião.Marcão relatou ainda a atitude de um oportunista que entrou em contato com ele após suas postagens nas redes sociais. Pelo telefone a pessoa se identificou como o proprietário de um desmanche e disse que teria comprado a motocicleta por R$ 500. Ele afirmou que se o empresário fizesse o depósito do valor em sua conta ele iria dizer onde o veículo estava para ele ir lá pegar.“Você, receptador, que tentou me extorquir, não faz isso, você não precisa disso para subir na vida. Eu acordo 4h30, corro o dia inteiro, as vezes vou dormir a 1h, durmo três ou quatro horas por dia trabalhando, as coisas na minha vida são difíceis, mas eu nunca corri do trabalho e tudo que tenho conquistado é na raça. Não dá para aceitar isso, trabalhar tanto para alguém tirar o que conquistei em dez minutos. Pelo amor de Deus devolve a minha moto, eu preciso demais dela para trabalhar. Abandona ela em qualquer lugar, eu não quero problema”, disse Marcão em um vídeo que viralizou nas redes sociais.Foram centenas de compartilhamentos no Facebook e Whatsappaté que ontem, pela manhã, o veículo foi finalmente encontrado e Marcão fez questão de agradecer a todos que colaboraram.“Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, pois ele é tudo em nossas vidas, quero agradecer demais o maravilhoso trabalho realizado por toda a corporação da polícia militar e todos os policiais, que não mediram esforços, tanto em horário de trabalho quanto no particular divulgando e compartilhando em suas redes sociais, quero agradecer demais o grupo “Reclame Votuporanga”, aos grupos de Fechou Negócios e similares, agradecer imensamente a minha família, aos amigos e conhecidos que incansavelmente publicaram em suas redes sociais.Hoje foi mais uma vitória do bem contra o mal, uma vitória de todos nós, que quando trabalhamos juntos em equipe, conquistamos grandes resultados.Obrigado do fundo do meu coração, serei eternamente grato a todos, tudo que eu fizer ainda é pouco para poder retribuir todo o carinho e preocupação que tiveram comigo”, agradeceu.