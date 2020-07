Santa Casa divulgou há pouco o boletim desta quinta-feira (09)

publicado em 09/07/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Santa Casa de Votuporanga divulgou há pouco, por meio de seu informe diário de atendimento de casos da Covid-19, que mais um paciente do município perdeu a vida em decorrência da doença.O hospital, porém, não tem autorização para divulgar mais informações sobre sexo e faixa etária, o que deve ser confirmado apenas mais tarde por meio do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga.O informe divulga ainda que há seis pessoas internadas com teste positivo para coronavírus na UTI, 16 confirmados em ala, dois suspeitos na UTI e sete suspeitos em ala.