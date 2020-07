As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

publicado em 18/07/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde confirmou neste sábado (18) mais duas mortes por coronavírus. Com os novos registros Votuporanga chega a 28 mortes pela doença.De acordo com o Boletim Epidemiológico, a primeira vítima foi um homem de 94 anos, com comorbidades. Ele estava hospitalizado em outro município. O início dos primeiros sintomas foi apresentado em 22 de junho.O outro caso é uma mulher, de 85 anos, que também tinha comorbidades e estava hospitalizada em Votuporanga. Ela apresentou os primeiros sintomas em 1° de julho.Além das mortes foram registrados também mais 58 casos da Covid-19, sendo que 784 já estão curados e outros 27 estão internados, 13 em estado grave na UTI.Há ainda mais 476 votuporanguenses com suspeita do novo vírus, sendo que quatro deles estão internados, um em estado grave.Outras 1900 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.