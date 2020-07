Circo Encantado volta a receber o público após mais de 120 dias parados em Votuporanga

publicado em 11/07/2020

O circo está adaptado para garantir a segurança e a alegria dos visitantes, como também garantir o sustento dos circenses (Foto: Reprodução redes sociais)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brRespeitável público, o show vai começar! Cintos colocados e carros transformados em camarotes. No lugar dos aplausos, toques de buzina e sinais de luz. O Circo Encantado retornou para os palcos. Mesmo em drive-in, a magia do espetáculo ainda pulsa, e a paixão da Família Robatini marca um novo início de sua história.Sob a luz do luar de anteontem, um público ansioso por diversão conferiu apresentações de palhaços, personagens, acrobacias e também ao globo da morte. Tudo isso com as atividades adaptadas para garantir a segurança e a alegria dos visitantes, como também o sustento dos circenses sem risco de contágio do coronavírus.Em vídeo publicado nas redes sociais, de Ricardo Lucio Martins, mostra o exato momento em que a equipe do Circo Encantado fez um agradecimento eJames Robatini, o palhaço Parafuso, não conseguiu conter a emoção.“Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje, nós estamos tentando nos reinventar. De antemão, gostaria de pedir desculpa se houve algum erro, porque estamos fazendo isso com carinho e dedicação, estávamos há mais de 120 dias parados”, disse com a voz embargada.“É chato ver o palhaço chorar, mas impossível não se emocionar, eu falo de coração, agradeço a todos vocês pelo carinho, se não fosse o público, a plateia... O povo de Votuporanga é um povo abençoado!”, completou o palhaço Parafuso.A equipe não deixou de expressar a gratidão por todos os envolvidos para que a estreia acontecesse. “Quero desejar tudo de bom a vocês e seus familiares, se não fosse vocês e a ajuda do pessoal da Prefeitura, autoridades, bombeiros, Polícia Civil e Militar que colaboraram com este evento, não sei o que seria de nós. Obrigado de coração!”, finalizou James.O circo está instalado na avenida Pansani, ao lado da Apae. A estrutura está organizada para em média 30 de carros, em quantia limitada de box. Dentro do próprio automóvel e mantendo o distanciamento entre os carros. Os espectadores irão curtir um espetáculo de 50 min.