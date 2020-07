Uma carretada, que saiu do Parque da Cultura e percorreu várias ruas da cidade, reuniu mais de 60 veículos nessa segunda-feira (20)

publicado em 21/07/2020

(Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Há mais de 100 dias parados, proprietários de salões de beleza e barbearias realizaram na tarde de ontem uma manifestação para o retorno de suas atividades em Votuporanga. Uma carretada, que saiu do Parque da Cultura e percorreu várias ruas da cidade, reuniu mais de 60 veículos.

Antes, porém, houve um pequeno imbróglio. Fiscais da Prefeitura chegaram no local e alertaram os organizadores de que não poderia haver aglomeração no ato. De início, os manifestantes pensaram que seriam proibidos de realizar a carreata, mas logo a situação foi esclarecida e os profissionais dos salões e barbearias foram alertados que deveriam permanecer sempre dentro de seus carros ou nas suas motos.

Um dos organizadores do protesto, Marcelo Caseli, 40 anos, relatou que o objetivo do ato foi alertar sobre a necessidade que os profissionais tem de trabalhar. “Só queremos trabalhar, trabalhar com segurança, com todas as exigências determinadas por conta da pandemia”, falou.

No ramo há mais de 23 anos, atualmente Marcelo é educador. Segundo ele, profissionais estão sofrendo bastante sem poder atuar e levar o sustento para seus lares. “Queremos uma flexibilização, porque realmente isso é uma injustiça que acontece no nosso município e nós estamos apenas pedindo para que olhem o nosso setor e façam algo”, disse.