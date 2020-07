Rotary Novo Milênio irá animar nossa tarde, das 14 às 17h30, em prol da Santa Casa, Lar São Vicente de Paulo e projetos humanitários

publicado em 17/07/2020

Neste sabadão (18/7), a música, a generosidade e a alegria já estão definidas. O Rotary Novo Milênio inovou e transformou sua tradicional festa Buteko do Milênio em uma live solidária. Demais né?

E o melhor de tudo é que a renda será dividida para a Santa Casa de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo e projetos humanitários do Rotary, sempre pensando em ajudar muitas pessoas.

A apresentação começa às 14h, com transmissão no Facebook e canal do YouTube do Votunews. Para este evento especial, um time de artistas de peso: Bruno e Humberto, Natália Miranda, João Faustino, Thais Fernandes e Flávio e Rodrigo.

A iniciativa surgiu do novo presidente do Rotary, Sidnei Moreira Cirino Leite, em querer contribuir as entidades. Uma grande corrente do bem se formou, entre voluntários para fazer acontecer a live, inclusive os artistas que cederam seus cachês.

A programação especial segue até as 17h30 e conta com importantes parceiros: Desmanche GT, Lumilight, Cunha Arquitetura, Cervejaria Master, Clube 92 FM, Votunews e Espaço Danielle Bianca Hair Stylist. Durante a atração, terá sorteio de diversos brindes, para aqueles que estiverem compartilhando. Partiu né divulgar para os amigos!?

Leilão

Além do modão sertanejo que não irá faltar, o evento terá também um leilão virtual. A comissão liberará fotos de animais e o público poderá dar lance por meio do WhatsApp – (17) 99141-4050.

No momento, os lotes são: dois bezerros, um leitão e um carneiro. Ao todo, será uma hora desta ação que promete movimentar ainda mais a live.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “O Rotary Novo Milênio teve uma brilhante ideia. A festa Buteko do Milênio é muito prestigiada na cidade, atraindo público de toda região. Transformá-la em live, será sucesso e, ajudando as entidades, ainda mais especial e demonstração de preocupação com a comunidade. Nosso muito obrigado. Cada doação será utilizada para a manutenção de nossos atendimentos, beneficiando milhares de pacientes”, finalizou.