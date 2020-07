A ideia surgiu do grupo Nove Dois Quintos, que faz o trabalho de soluções audiovisuais e multimídias de Votuporanga,

publicado em 16/07/2020

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Um grupo de votuporanguenses, de diferentes setores e áreas de atuação, iniciou essa semana uma campanha de conscientização sobre a importância da utilização de máscaras nesse período de pandemia do coronavírus. A ação é impulsionada na cidade por meio das redes sociais.

A ideia surgiu do grupo Nove Dois Quintos, que faz o trabalho de soluções audiovisuais e multimídias de Votuporanga, composto pelos integrantes Cláudio Diego, Tamyres Sousa, Murilo Domiciano,em parceria com os amigos WallyzTomenasci e Breno Lima.

“O vídeo publicitário da campanha é composto por personalidades de Votuporanga, que passariam esta mensagem com credibilidade”, disse o integrante Cláudio. As personalidades são profissionais da linha de frente contra a Covid-19, influenciador digital, mister, enfermeiros e os membros do grupo idealizador.

Cláudio ainda acrescentou que a ideia era fazer uma campanha rápida com o vídeo publicitário, para divulgar a simples mensagens de que lavar as mãos é importante junto com o distanciamento social, mas o uso das máscaras protege 99% contra o vírus. “Não adianta nada, você lavar as mãos e respeitar a distância sendo que não faz o uso da máscara corretamente”, completou.

O Influenciador Digital votuporanguense, Juliano Bombom, disse que é uma honra fazer parte deste grande projeto. “Achei muito bacana, tanto por participar, quanto por passar esse recado tão importante no momento em que estamos vivendo. Nunca imaginei em minha vida, usar máscara e hoje estou ajudando a todos na conscientização”, disse.

“São pessoas que disponibilizaram do seu tempo para estar passando essa mensagem para a população. Foi um trabalho muito bonito, uma mensagem simples, mas que é muito importante para todo mundo e esperamos com essa campanha mostrar que a gente também se importa em se cuidar”, finalizou Cláudio Diego.