Dia da Pizza por quem sabe: o pizzaiolo

A reportagem do jornal A Cidade conversou com o pizzaiolo de uma das pizzarias mais conhecidas e renomadas do Estado de São Paulo

publicado em 10/07/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade) Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

lara@acidadevotuporanga.com.br



Uns preferem calabresa, outros mussarela. O fato é que a paixão por pizza é quase uma unanimidade entre os brasileiros. E nesta sexta-feira (10), em que é comemorado o Dia da Pizza, para celebrar, a reportagem do jornal A Cidade conversou com o pizzaiolo de uma das pizzarias mais conhecidas e renomadas do Estado de São Paulo, a Bella Capri.



Jefferson Giromel Marques trabalha como pizzaiolo há três anos e seis meses, na pizzaria Bella Capri de Votuporanga e tem um grande orgulho de sua profissão. “Eu entrei para trabalhar como entregador, subi de cargo e hoje sou encarregado de qualidade. Sempre quis trabalhar na área de produção da pizzaria e já cheguei a produzir cerca de 90 pizzas em apenas um dia”, contou.



O forno da pizza chega a 270 graus, mas para o Jefferso este calor é normal, faz parte da rotina de um pizzaiolo, profissional que faz o que o mundo ama: a pizza. “Estar comemorando o dia de hoje é uma satisfação muito grande. Uma porque você cuida da qualidade de todas as pizzas e querendo ou não, você acaba matando a fome de muitas pessoas”, concluiu aos risos.



Uma coisa é certa: conviver ao lado de um forno que chega a 70 graus, não é fácil, por isso a profissão de pizzaiolo, que, no Dia da Pizza, trabalha dobrado, merece todo respeito.



Sobre a pizza

A pizza ou piza, como se escreve em Portugal, hoje tão disseminada no território brasileiro, é atualmente um elemento fundamental da gastronomia italiana, mas este saboroso prato não nasceu na Itália, como muitos imaginam.



A história da pizza tem início há pelo menos seis mil anos atrás, provavelmente entre os egípcios e os hebreus. Ela não era, é claro, como é conhecida hoje, mas apenas um delgado estrato de massa – farinha mesclada com água -, chamado na época de ‘pão de Abrahão’, semelhante ao moderno pão sírio.

Antes de se tornar famosa, a pizza era um prato elaborado para matar a fome dos pobres que habitavam o Sul da Itália. Esta iguaria da gastronomia italiana foi amplamente difundida em meados do século XIX, em 1889.



A pizza desembarcou no Brasil através dos imigrantes italianos, celebrizando o bairro paulista do Brás, onde se concentrou grande parte deles na cidade de São Paulo. Até 1950 este prato se restringia mais aos círculos italianos, mas a partir deste momento ela se disseminou por todo o país, tornando-se logo um elemento cultural brasileiro. O dia da pizza começou a ser comemorado em 1985, sendo reservado para este fim o dia 10 de julho.



