Levantamento feito pelo A Cidade com base nos mais recentes dados do TSE revela o perfil dos eleitores votuporanguenses

publicado em 14/07/2020

(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Os três pré-candidatos que já oficializaram seus nomes para disputar o cargo de prefeito de Votuporanga, bem como as dezenas de candidatos a vereador, irão disputar os votos de um eleitorado bem mais feminino, mais velho e instruído do que nas últimas eleições municipais, de 2016. Levantamento exclusivo do jornal A Cidade junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) revela o perfil dos 71.543 eleitores votuporanguenses.

Antes de traçar o perfil vale ressaltar que nos últimos quatro anos a cidade ganhou 2.563 eleitores. No último pleito eram 68.980 votantes, sendo 36.319 mulheres e 32.598 homens. Agora as mulheres são 37.930 enquanto os homens são 33.598.

Com esses números já é possível apontar que o eleitorado feminino é 4% superior ao masculino e que, enquanto o número de homens votantes cresceu 3,06 %,o de mulheres aumentou 4,4%. Ou seja, 53,1% dos eleitores de Votuporanga são Mulheres e 46,9% são homens.

Idade

Num ritmo mais acelerado cresceu o número de eleitores com idade entre 45 e 79 anos, que de 12.900 em 2016 saltou para 14.911, o que indica que o eleitorado votuporanguense ficou 15% mais velho. Somente nesta faixa de idade estão concentrados 54% de todos os votuporanguenses aptos a votar.

A segunda faixa etária com maior número de inscritos para a eleição é a de adultos, entre 35 e 44 anos, com 13.872 votantes, seguida por adultos entre 25 e 34 anos (13.458) e jovens entre 18 e 24 anos que somam 7.429 votos. Este ano apenas 281 menores de 18 anos tiraram título de eleitor e poderão exercer o direito do voto, mesmo não sendo obrigados.

Instruídos

Os números revelam ainda que o eleitor está mais instruído. Enquanto em 2016 apenas 8% do eleitorado tinha ensino superior, este ano os graduados representam 18%. Os que concluíram o Ensino Médio também saltaram de 24% nas últimas eleições para 31% nas que se aproximam.

Na contramão aumentou o número de eleitores que se declaravam analfabetos. Em 2016 eram 1.961 e agora são 2.084, o que representa 2,9% do total. Os que não concluíram o Ensino Fundamental eram 24% e agora são 18%.

Os dados revelam também que as mulheres são mais instruídas que os homens. Enquanto 7.795 delas concluíram o Ensino Superior, apenas 5.338 terminaram a faculdade. Elas também concluíram mais o Ensino médio são 11.676 contra 10.716.

Filiados