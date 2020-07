Em nova derrota do Executivo, iniciativa foi rejeitada por sete votos a cinco

publicado em 09/07/2020

Projeto foi rejeitado pela maioria dos vereadores (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm votação apertada, a Câmara Municipal de Votuporanga rejeitou, em sessão extraordinária na manhã desta quinta-feira (9) o polêmico Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal, que pedia para suspender os repasses patronais da Prefeitura ao Votuprev. Dessa vez, as discussões foram um pouco menos acaloradas.A iniciativa teve sete votos contrários e cinco a favor. Votaram contra os vereadores Osmair Ferrari (PSDB), Hery Kattwilkel (PTB), Chandelly (Podemos), Marcelo Coienca (MDB) Sérginho da Farmácia (MDB) e Rodrigo Beleza (DEM) e Emerson Pereira (PSDB).Os favoráveis foram: Daniel David (MDB), Dr. Ali (MDB), Gaspar (DEM), Wartão (PSB) e Silvão (PSDB). Missionária Edinalva (DEM) e Vilmar da Farmácia (MDB) não participaram da sessão extraordinária.Mais detalhes sobre a discussão e votação na edição impressa de amanhã do jornal A Cidade.