Encontro foi promovido nesta segunda-feira e em pauta, a defesa da sustentabilidade dos negócios, aliada a segurança sanitária

publicado em 28/07/2020

Representantes da Associação Comercial de Votuporanga – ACV se reuniram nesta segunda-feira (27/7), com o prefeito João Dado. Em pauta, a solicitação para que o governo analise a possibilidade de ampliar a flexibilização vigente e também atender a setores que não foram contemplados até o momento no Plano São Paulo.“O nosso comércio está atendendo a todas as exigências sanitárias, como controle de aglomeração, uso de máscara, disponibilização de álcool em gel e também o distanciamento social dentro e fora das lojas, em caso de filas. Acreditamos que este seja o novo normal a partir de agora e, por isso, já estamos aptos para ampliar esta flexibilização, permitindo o preparo para quando estivermos liberados a trabalhar o dia todo com atendimento presencial”, comentou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.Participaram do encontro, além de Valdeci Merlotti e João Dado, o vice-presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta, e Diogo Mendes Vicentini, secretário da fazenda de Votuporanga.Atualmente, o comércio pode abrir quatro horas por dia para atendimento ao consumidor. Por sugestão da Associação Comercial, este atendimento está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Nos demais horários, o funcionamento é interno, com atendimento on-line e delivery, também respeitando as normas de segurança da saúde dos colaboradores.“Desde o início da pandemia, a Associação Comercial de Votuporanga tem buscado alternativas que garantam a sustentabilidade dos negócios e também a saúde de todos. O setor é um dos principais geradores de emprego e renda e também responsável por ser uma das sustentações econômicas da região”, pontuou Merlotti.Uso de máscaraAtendendo à exigência estadual sobre o uso de máscara, os empresários encontram no site da ACV (www.acvnet.com.br) o cartaz que deve ser impresso e disponibilizado em locais visíveis do estabelecimento.Incentivo à economiaOs associados também contam com projetos da entidade e que contribuem para soluções e estratégias. Aqueles que tiverem interesse devem entrar em contato com a ACV para solicitar a senha e o login no portal de treinamento on-line. Disponível gratuitamente aos associados, a plataforma oferece diversos temas, que podem ser desenvolvidos pelos empreendedores e também equipe de trabalho.Pelo site www.unifev.edu.br/juntospelaeconomia, os lojistas encontram dicas e podem solucionar suas dúvidas com professores da Unifev, por meio do projeto “Juntos pela Economia Regional”, desenvolvido pela instituição, em parceria com a ACV.Saiba mais sobre as ações da Associação Comercial de Votuporanga no site www.acvnet.com.br e também nas redes sociais instagram (@acvvotuporanga) e facebook (www.facebook.com/acvnet). O telefone é o (17) 3426-4044.