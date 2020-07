O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, conversou com o jornal A Cidade sobre os pedidos feitos ao prefeito

publicado em 03/07/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o intuito de fazer reivindicações ao prefeito João Dado, membros o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, o vice-presidente Carlos Eduardo Ramalho Matta, e o secretário-geral e jurídico Celso Penha Vasconcelos tiveram uma reunião com o chefe do Executivo. O principal pleito da reunião é aumentar o tempo de abertura do comércio local.A ACV solicitou ainda uma nova avaliação de flexibilização em relação à abertura dos segmentos que ainda estão fechados, como academias e salões de beleza. “Em relação ao comércio, se não for possível abrir integralmente, que seja pelo menos seis horas”, disse o presidente Valdeci Merlotti aoAtualmente, em Votuporanga as lojas e os prestadores de serviço podem abrir 4 horas por dia, de segunda-feira a sábado, sendo, que por orientação da ACV, o atendimento está acontecendo das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira, e das 9h às 13h, aos sábados. Também estão mantidas as vendas online e por delivery. No site da Associação Comercial, o consumidor encontra a relação das empresas que estão com este serviço (acvnet.com.br/delivery). “Acreditamos que com mais horário de atendimento, o cliente terá outras opções de momentos para ir às compras, evitando que ocorram possíveis aglomerações”, acrescentou.O presidente revelou que a conversa com Dado foi positiva e que o prefeito ficou de analisar as reivindicações feitas pela ACV. Ele observou, no entanto, que tudo depende também da ocupação de leitos na Santa Casa e do número de casos na cidade.A ACV destacou que a reunião com o prefeito, realizada nesta quinta-feira (2), respeitou todas as normas de segurança previstas pelos órgãos da saúde.