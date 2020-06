Dados foram divulgados na noite desta segunda-feira (1º) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 01/06/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde registra nesta segunda-feira (1°) quatro casos positivos por Coronavírus (Covid-19): Feminino, 23 anos, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; Feminino, 33 anos, sem comorbidades, em tratamento e monitoramento domiciliar; Masculino, 34 anos, com comorbidades, segue em tratamento e monitoramento domiciliar; Feminino, 63 anos, com comorbidades, e está em tratamento domiciliar.Ainda segundo a Secretaria Municipal da Saúde, agora a cidade registra 65 casos confirmados de coronavírus, com 25 pessoas curadas. Consta que 264 exames deram negativo para Covid-19. Há ainda 19 casos descartados e 31 suspeitos em investigações. O município já registrou cinco mortes e há 309 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.