Docentes e estudantes da Escola compartilharam de maneira remota, via Teams e redes sociais, trajes e decoração caipira

publicado em 25/06/2020

A tradicional Festa Junina do Colégio Unifev não pôde deixar de ser comemorada mesmo em tempos de pandemia. Ao longo desta semana, docentes e alunos da Escola encontraram uma maneira inusitada de fazer com que a data não passasse despercebida, para isso as turmas têm compartilhado direto de suas casas, por meio da plataforma utilizada para as aulas remotas Teams e das redes sociais, trajes e decoração caipira, típica do mês de junho.

Em paralelo, os professores também estão trabalhando o assunto como forma de incentivá-los a aprender mais sobre a data que, atualmente, é considerada uma das festas mais populares do País. Como é o caso da professora de Artes do Colégio, Tânia Casado Silveira, que montou um cenário com decoração completa em sua própria casa.

“Desde a semana passada estou incentivando nossos alunos a participarem da festa junina on-line. As aulas têm sido bem divertidas com comidas típicas, músicas e danças, tudo para que eles se divirtam e aprendam brincando sobre as várias vertentes da manifestação popular e como ela é festejada em cada região do Brasil”, explicou.

Para os alunos da 3ª série do Ensino Médio, a coordenadora, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, contou que o objetivo foi fazer com que eles aderissem à tradicional quadrilha invertida, que anualmente é um dos auges da festa junina da Escola. “Mesmo que a distância, todos nós queremos que o último ano deles seja muito especial”, disse.

O espírito junino pôde ser resgatado entre os veteranos do Colégio durante a aula de Biologia do Prof. Esp. Paulo Ramalho Mata Junior, que propôs diversas atividades interativas, como jogos, danças e um concurso de fantasias. “Em tempos de quarentena, foi um dia de trocas recíprocas, de carinho e aprendizado mútuo. Alguns pais também puderam acompanhar e compartilhar desse desejo de estarmos todos juntos”.

A diretora da Escola, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, destacou a importância de adequar as atividades escolares ao atual momento vivido mundialmente. “Nos últimos meses, mais do que nunca, estamos tendo que usar muito a criatividade para dar seguimento às atividades escolares. Estamos muito satisfeitos com essa iniciativa, pois sabemos o quanto a nossa festa é importante para cada um de nossos alunos. No ano que vem, esperamos poder comemorar a data pertinho de cada um deles”, finalizou.