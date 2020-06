Com as altas de domingo e dos últimos dias a taxa de ocupação do hospital caiu bastante

publicado em 15/06/2020

A boa notícia foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital ao longo deste domingo (Fotos: Santa Casa)

Franclin Duarte

Franclin Duarte



A Santa Casa de Votuporanga registrou neste domingo (14) a alta de quatro pacientes que estavam internados há dias na ala isolada para Covid-19 do hospital. Três deles são da cidade.

A informação foi divulgada durante todo o dia com o registro do momento em que os pacientes deixavam o hospital e depois, mais tarde, no Informativo Oficial da entidade que é divulgado todos os dias.

Rogério Rodrigo Machado, de 45 anos, Antônio Alexandre, de 66 anos, e Sirlene Marques Ferreira, 52 anos, venceram o coronavírus e foram autorizados a retornar para suas casas. O nome do outro paciente que recebeu alta não foi divulgado.