Segundo o Informe Diário divulgado ontem, oito pacientes confirmados e um suspeito estavam na UTI

publicado em 01/06/2020

(Santa Casa de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Santa Casa de Votuporanga divulgou um alerta sobre o aumento de casos do coronavírus. Na tarde desta segunda-feira (01) a provedoria emitiu um aviso sobre a taxa de ocupação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que atingiu 80%, minutos depois no Informe Diário do Hospital, um novo paciente havia sido internado e a taxa subiu para 90%.Dos oito pacientes positivos internados em estado grave na UTI, sete estão sob o uso de respiradores. Outro caso internado como suspeito também segue internado, em uso de respirador. Além disso, seis pacientes confirmados e três suspeitos seguem em ala e estáveis. A taxa de ocupação das alas é de 60%.Para atendimento ao Covid-19, o hospital preparou uma ala isolada com 15 leitos de enfermaria e uma UTI com dez leitos a fim de socorrer os casos mais graves. No último dia 27 de maio a ocupação era de 40% da enfermaria, enquanto a UTI estava em 50%.Em coletiva no domingo (31), a secretária municipal de Saúde, Márcia Reina, anuncio que o Mini-hospital do Pozzobon terá ala especial para atendimento de casos de Covid-19. Com o objetivo de trabalhar firma para que as pessoas não necessitem chegar na rede hospitalar. “Temos que colaborar neste momento. Todo uns com os outros”, disse a secretária.A unidade é referência para atendimentos da Covid-19 para 17 municípios da região noroeste, alcançando uma área de aproximadamente 200 mil habitantes. Com isso, pediu o apoio da população local para juntos vencer a Covid-19, em atitudes como isolamento social, uso de máscaras e higienização de mãos salvam vidas e são essenciais para continuarmos a atender os pacientes com qualidade e humanização.