Gastão Vidigal, Cosmorama e Macaubal estão confeccionando equipamento de proteção para os colaboradores

publicado em 23/06/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Linhas se entrelaçam, fazendo o acabamento da solidariedade. Em cada agulha, amor ao próximo. Em cada item finalizado, prevenção ao Coronavírus (COVID-19). Três municípios da região utilizam a costura a favor do bem, para salvar vidas!Gastão Vidigal, Cosmorama e Macaubal mudaram suas rotinas. O Fundo Social de Solidariedade de cada cidade se dedicou no combate ao novo vírus, ajudando a Santa Casa de Votuporanga, referência para região.O Hospital fornece os materiais e os municípios a mão de obra. As equipes das cidades vizinhas produzem aventais para as enfermarias e a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Instituição.Parte do kit de proteção individual dos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento da pandemia do COVID-19, os itens oferecem uma barreira de proteção contra a doença.De acordo com o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, a doação é muito importante para proteger a linha de frente do combate. "É muito gratificante ver que temos uma comunidade solidária e que pensa no coletivo. Parabéns a todos que se engajaram nessa iniciativa", agradeceu.Fazer a diferença!Gastão Vidigal uniu todos os colaboradores que, por conta da pandemia, não estão atuando em suas atividades normais. “Desde o início, o prefeito Roberto Carlos da Silva Breseghello apoiou a causa. Ele autorizou que os funcionários contribuíssem com a ação. Reunimos todos aqueles que sabem costurar, para montar os jalecos. São poucos que têm a prática, mas temos conseguido contribuir com a Santa Casa”, disse Geozeli Aparecida Pereira da Silva - chefe do setor de saúde e responsável pelo transporte.O maquinário utilizado é da Prefeitura. “Usamos a sala do Fundo Social de Solidariedade. É muito gratificante saber que de alguma forma podemos retribuir pelo menos com um pouco, comparado com o que fazem por nós. Sempre que precisamos, somos muito bem atendidos no Hospital”, complementou. E toda a dedicação, resultou em 300 aventais para a Instituição.Somando sempreEm Macaubal, duas costureiras fizeram como missão colaborar com a Santa Casa. Cleide e Marisa passam horas produzindo aventais, pensando em quem realmente precisa. “Eu acho maravilhoso poder contribuir. Agradeço demais minha equipe, que mesmo sendo pequena, demonstrou empatia e solidariedade”, contou Simone Fogaça da Silva – presidente do Fundo Social.Simone ressaltou o sentimento dos envolvidos. “Quando se trata de saúde, não sabemos quando vamos precisar do Hospital. Por isso, que as ações a favor dos profissionais e pacientes são tão necessárias. Precisamos somar sempre”, complementou. Macaubal já entregou 225 aventais.Conte conoscoDe máscaras para aventais. Assim foi com Cosmorama, que estava produzindo equipamentos de proteção individual para a população. “Recebemos um telefonema da Santa Casa pedindo a ajuda para a confecção dos aventais, nós de imediato atendemos tal solicitação fornecendo mão de obra”, explicou Luiz Henrique Machado, diretor do Departamento de Bem Estar Social e gestor do Fundo Social de Solidariedade.A equipe recebeu o modelo e, em um mês, mais de 200 itens foram distribuídos para a Instituição. “É muito gratificante participamos desta ação, pois dependemos muito da Santa Casa para atendimento dos nossos munícipes. Nada mais justo que nesse momento difícil colaborarmos”, finalizou.