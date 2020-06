Apresentação será transmitida do Haras Araxá, próximo a Severínia (SP)

publicado em 10/06/2020

A dupla Jota & Guilherme fará nesta quinta-feira, dia 11 de junho, a partir das 17h, a 2ª Live Solidária no canal oficial dos sertanejos no Youtube. A realização é do Circuito Brahma Live e Violashow. A apresentação será transmitida direto do Haras Araxá, localizado próximo a Severínia (SP), por meio da internet oferecida pela N4 Telecom, em parceria com a empresa Sinal BR.Jota conta que a expectativa é, além de entreter ao público com boas músicas na véspera do Dia dos Namorados, superar os números de doações da primeira live. “Arrecadamos na primeira live mais de 20 toneladas de alimentos e insumos hospitalares”, diz o cantor. Após o show online, os donativos foram doados para instituições de Olímpia, São José do Rio Preto e região. Entre elas, o Hospital de Base, que é referência no enfretamento ao Covid-19 e recebeu cestas básicas, e o Hospital do Amor, em Barretos (SP), que também recebeu doações pelo QR Code e litros de Álcool em Gel. Outra instituição rio-pretense beneficiada com cestas básicas foi o Instituto As Valquírias. O Recanto da Patrulha Animal Solidária recebeu ração para os animais atendidos.Guilherme conta que uma das novidades nesta 2ª edição será a realização de um leilão de um potro Júpiter da Araxá (filiação Gálico do Morro Agudo x Celine da Araxá), doado pelo Haras Araxá, em prol do Hospital de Amor. “O lance inicial será de R$ 4 mil”, afirma o cantor.Donos dos sucessos “Fogos de Artifícios”, “Distância” e “Um Passo de Cada Vez”, Jota e Guilherme afirmam que as doações serão destinadas para instituições do município de onde for realizada a doação. Tudo o que for arrecadado antes da live será divulgado durante o show no dia 11. Quem doar também pode direcionar para qual entidade quer destinar os donativos.A dupla sertaneja participou, recentemente, do programa “Topzera”, exibido em canal aberto pela Rede TV! O “Topzera” é um dos canais da Peanuts, no Youtube, que reúne um acervo de músicas e playlists exclusivas dos principais artistas do cenário sertanejo. A apresentação, tanto na plataforma digital quanto na televisão, é da ex-BBB campeã da edição de 2017, Emilly Araújo, que inclusive gravou uma entrevista com a dupla na semana passada.Sobre a duplaA história dos sertanejos João Pedro Faria, conhecido como Jota, e Guilherme Simões teve início com a extinta Banda Nô. Durante cinco anos, os amigos de infância viajaram por cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais conquistando bagagem musical e sonhando com a possibilidade de um dia tirar do papel o projeto chamado “Jota e Guilherme”.Foi então que, juntos, em 2017, gravaram o primeiro DVD “Um Passo de Cada Vez”. O DVD contou com a participação do cantor Gustavo Mioto, na música que dá nome ao trabalho. Outra participação neste primeiro álbum foi a do cantor Théo (cantor e parceiro de composição da dupla) na canção “Muy Loka”. Os sertanejos Fiduma & Jeca também participaram do projeto com a música “Amor de Gaiola”.Com repertório eclético, os shows da dupla de Olímpia (SP), possuem um setlist que agrada todas as gerações, incluindo clássicos sertanejos e músicas autorais.As principais canções dos sertanejos estão disponíveis no canal oficial da dupla no Youtube, além dos aplicativos de músicas como Spotify, Deezer, iTunes, entre outros. A 2ª live solidária será produzida por Danilo Wiziack, Rafael Nascimento e pela Agência Teodora Relações Públicas, sob a supervisão da relações públicas Carla Jorge e do jornalista e assessor de imprensa Luciano Moura.Até o momento, a Live no Haras conta com as seguintes empresas patrocinadoras: Haras Araxá, UNIRP – Centro Universitário de Rio Preto, Mazola Automóveis, Safra Rica, Iquegami Supermercados, Rotary Club de Olímpia Integração, RP Capital, N4 Telecom, Sinal BR Telecom, Auto Posto Severínia I e II, Barato Tintas, além dos apoios das empresa Elzark Laboratories, LandScapes, Folk Tur, Dorean, Voolare Drone e Miqueleto Som.