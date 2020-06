O anúncio oficial foi feito pelo Secretário de Desenvolvimento Regional do Governo de São Paulo, Marco Vinholi, em coletiva no Palácio dos Bandeirantes

publicado em 04/06/2020

Foto: Governo de São Paulo

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, confirmou no início da tarde desta quinta-feira (4) a liberação de mais oito leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para a Santa Casa de Votuporanga. A notícia foi dada horas depois do hospital atingir sua capacidade máxima de atendimento para pacientes graves do coronavírus.Ontem, inclusive, a Santa Casa anunciou, como antecipou com exclusividade o A Cidade, que novos pacientes graves seriam encaminhados para o Hospital de Base de Rio Preto, o que não será mais necessário."Hoje anunciamos o custeio de 61 novos leitos de UTI, sendo que oito deles são no município de Votuporanga, lá que teve uma situação muito pontual, um pico que chegou a 100% de sua capacidade e com esse custeio de leitos nós vamos possibilitar um resguardo na saúde da população de Voruporanga", disse o secretário.