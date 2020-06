O deputado federal General Peternelli (PSL) destinou recursos para a saúde de Votuporanga

publicado em 18/06/2020

General Peternelli (PSL) (Câmara dos Deputados)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO deputado federal General Peternelli (PSL) destinou R$ 750 mil para a saúde de Votuporanga. Nesta quinta-feira (18), a destinação dos recursos foi confirmada pelos vereadores Vilmar da Farmácia (MDB) e Wartão (PSB).De acordo com os vereadores, a verba ajudará a melhorar o serviço oferecido para a população de Votuporanga e região no setor da saúde. Já conforme o Peternelli, do total, R$ 500 mil são para o Fundo de Saúde do Município e R$ 250 mil para a Santa Casa de Votuporanga.Peternelli tem uma boa relação com a cidade, já que é casado com a votuporanguense Maria Helena Pasini Pedroso Peternelli. “Ele [o deputado] tem sido um dos parlamentares que vem ajudando Votuporanga na proposição de emendas parlamentares em favor da Santa Casa de Misericórdia e entidades assistenciais do município”, ressaltou Vilmar.Wartão explicou que a emenda foi solicitada em Brasília-DF e agora foram liberadas em um excelente momento, uma vez que os serviços de saúde do município estão sobrecarregados por conta da pandemia do coronavírus.