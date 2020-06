Os materiais serão utilizados no CPVA (Centro de Proteção a Vida Animal) de Votuporanga

publicado em 06/06/2020

A empresa Animalltag Sistemas de Identificação Animal Ltda foi a vencedora do pregão (Foto ilustrativa: Daniel Carvalho)

Franclin Duarte

O Fundo Social de Solidariedade homologou a empresa Animalltag Sistemas de Identificação Animal Ltda como a vencedora do pregão presencial para a aquisição de R$ 20.340,00 em materiais e equipamentos (leitor coletor de dados e microchiptransponder) para serem utilizados no CPVA (Centro de Proteção a Vida Animal). O contrato é para o fornecimento por um ano.

De acordo com a publicação, que foi divulgada no Diário Oficial do município, o processo de compra foi dividido em dois lotes sendo que o primeiro foi fechado em R$ 3.840,00 e o segundo em R$ 16.500,00.



Com o número de cadastro do animal, é possível acessar o banco de dados, que é sigiloso e contém todas as informações do responsável pelo animal: nome, identidade, CPF, telefone e endereço. E os dados do animal: idade, data da castração, data da vacinação, vermifugação, se foi feito exame de leishmaniose, quando foi feito e resultado.